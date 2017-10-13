Боевики активизировались на Приморском направлении - штаб АТО

В районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины боевики российско-оккупационных бандформирований активизировали вооруженные провокации против сил АТО на Приморском направлении.

Об этом на странице Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В районе проведения АТО с начала суток противник несколько активизировал вооруженные провокации на Приморском направлении. Вдоль линии разграничения с полуночи зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций. Из них 4 произошли в районе Мариуполя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром боевики из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли военных у Водяного, а в 10:00 обстреливали окраины Широкино. В то же время сообщается, что стрелковое оружие боевики применяли на подступах к Марьинке.

Читайте такжеБойцы АТО поздравили украинцев с наступающим Днем защитника (видео)

Вместе с тем, на других направлениях, по данным штаба АТО, боевики стреляли из пехотного вооружения, противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"На Луганском направлении противник из пехотного вооружения обстреливал наши опорные пункты возле Крымского и Новоалександровки. На Донецком направлении под вражеским огнем из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия дважды оказывались защитники Песков и один раз - защитники Опытного", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным пресс-центра, во время 4 обстрелов силы АТО открывали ответный огонь.

Также говорится, что во время указанных боев среди военных сил АТО потерь не зафиксировано.