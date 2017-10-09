Штаб АТО об информации о взятии под контроль посадочной полосы ДАП: продвижения вперед у нас нет

09:50, 09 октября 2017
Война
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В штабе АТО говорят, что продвижения военных в районе Донецкого аэропорта нет.

ВСУ не продвигались возле Донецкого аэропорта / Министерство обороны Украины

В штабе АТО прокомментировали информацию о взятии под контроль посадочной полосы Донецкого аэропорта украинскими военными. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

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На вопрос о том, взяли ли украинские военные под контроль посадочную полосу Донецкого аэропорта, Анатолий Стельмах ответил: "Мы не владеем такой информацией. Мы не ведем наступательные действия, мы удерживаем линию разграничения, определенную мирными соглашениями. Никакого продвижения вперед у нас нет".

Ранее ТСН сообщал, что украинские бойцы заявили о полном контроле над взлетной полосой и окрестностям Донецкого аэропорта.

Также волонтер Александр Сурков заявлял, что ВСУ взяли под полный "огневой контроль" взлетную полосу и окрестности ДАП. "Огневой контроль" - это занятие таких позиций, с которых указанные объекты полностью простреливаются "конвенционными" видами вооружений.

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Теги: #контроль над окрестностями ДАП#АТО о ситуации возле ДАП