На Донбассе в этом году погибли 68 гражданских лиц, 320 ранены - ОБСЕ

В этом году на Донбассе погибли 68 гражданских лиц, ранения получили 320. Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, общее число подтвержденных СММ жертв среди гражданского населения в этом году достигает 388 человек, из которых 68 погибших и 320 раненых.

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Также Хуг сообщил об увеличении числа погибших среди гражданских в августе.

«По нашим данным о жертвах, за август было зафиксировано увеличение числа жертв среди детей - 19% от всех жертв среди гражданского населения против 10% за прошлый месяц. Все они - мальчики в возрасте от 9 до 15 лет, получили ранения от детонации невзорвавшихся мин и боеприпасов», - сказал Хуг.

По его словам, причинами большинства гибелей гражданских лиц в августе было взрывное действие невзорвавшихся мин и боеприпасов.

При этом Хуг подчеркнул, что это указывает на то, что стороны не смогли разминировать или хотя бы оградить, или промаркировать невзорвавшиеся мины и боеприпасы.

Он напомнил, что такие обязательства сторон конфликта предусмотрены Минским меморандумом, но более чем за три года они не выполнены.