Отсутствие посетителей и Trend Repablic: журналисты побывали в ТРЦ оккупированного Донецка (фото)

Журналисты узнали, чем сегодня живут и как выглядят торгово-развлекательные центры подконтрольного группировке "ДНР" Донецка.

"Золотое Кольцо" – это первый торгово-развлекательный центр Донецка. Сегодня основная часть его посетителей не поднимается выше нулевого этажа, через который проходит подземный переход. На этом же этаже расположены магазины обуви и одежды, магазины спортивной одежды, ювелирные салоны, передают "Новости Донбасса".

Начиная с 1 и по 4 этаж, расположены кафе, бургерная, маникюрные салоны, парикмахерские, также магазины одежды, турфирма и кинотеатр. Работы у охранника торгового центра почти нет, так как в центре мало посетителей.

Соседствующий с "Золотым Кольцом" ТРЦ "Континент" посещает большее количество людей, что заметно уже сразу у входа.

Работают магазины обуви, одежды, "все для дома", ювелирные прилавки, отделение "Центрального Республиканского банка", детские магазины и кафетерии.

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Торгово-развлекательный центр "Грин Плаза" находиться также недалеко от двух предыдущих, всего 5 минут ходьбы.

"На входе в ТРЦ посетителей встречают манекены в брендовой одежде New Balance, цена даже со скидкой в 50% вызывает головокружение. Стоимость джинсовых штанов фирмы Colin’s, как женских, так и мужских составляет от 1900 до 2600 рублей (850-1300 грн), это при учете скидки 50%", - рассказывают журналисты.

В будний день в коридорах ТРЦ не встретить много людей, но продавцы магазинов одежды говорят, что клиенты все же есть, хотя и не столько, сколько хотелось бы.

Есть и новые названия магазинов, такие как Trend Repablic (написанное через "а").

Один из самых отдаленных, но самых больших торгово-развлекательных центров "Донецк Сити" находится в начале Киевского района города. В здании сосредоточенно самое большое количество кинозалов бывшего "Мультиплекс", есть каток "Фунтура" и детские аттракционы.

Кафетерии, расположенные рядом, рассчитаны на посетителей катка, если их нет, то и кафетерии ничего не зарабатывают.

Ранее СМИ сообщали, что в заваленном комиссионными магазинами и секонд-хендами Донецке жены "новых новорусских" ходят по бутикам и покупают дорогие шубы либо везут их из магазинов Ростова и Новочеркасска. Дорогие рестораны на бульваре Пушкина забиты людьми и задымлены кальяном.