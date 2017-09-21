На Донбассе за сутки произошло более 70 взрывов - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за сутки зафиксировала в Донецкой и Луганской областях более 70 взрывов.

Об этом говорится в отчете миссии, который охватывает период с 19.30 19 сентября до 19.30 21 сентября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала большее количество нарушений режима прекращения огня, включая 70 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 60 взрывов)», - говорится в отчете.

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«В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньшее количество нарушений режима прекращения огня, включая один взрыв в районе разведения сил и средств у Золотого по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 20 взрывов)», - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН ранее, СММ ОБСЕ зафиксировала 48 танков террористов на Донбассе.

"18 сентября БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 48 танков (тридцать четыре Т-72 и четырнадцать Т-64) за 3,7 км на юго-восток от с.Терновое (57 км на восток от Донецка)", - говорится в сообщении ОБСЕ.