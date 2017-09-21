Беспилотник ОБСЕ обнаружил почти полсотни танков боевиков на Донбассе
Кроме того, беспилотник миссии зафиксировал зенитный ракетный комплекс вблизи оккупированной "ЛНР" Шимшиновки.
СММ ОБСЕ зафиксировала 48 танков террористов на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19 сентября.
"18 сентября БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 48 танков (тридцать четыре Т-72 и четырнадцать Т-64) за 3,7 км на юго-восток от с.Терновое (57 км на восток от Донецка)", - говорится в сообщении ОБСЕ.
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Отмечается, что также было замечено зенитный ракетный комплексе вблизи Шимшиновки, оккупированной "ЛНР".
Как сообщал УНИАН ранее, Россия использует оккупированные территории Донбасса в качестве полигона для утилизации устаревших боеприпасов. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в так называемых 3-й и 5-й бригадах противника было обнаружено большое количество российских боеприпасов, а именно снарядов и мин, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Их использование может повлечь самодетонацию. Этот факт подтверждает использование Россией оккупированных территорий Украины как полигона для утилизации устаревших боеприпасов, оружия, хранение и применение которых представляет реальную угрозу, в частности жизни местного населения», - подчеркнул Лысенко.