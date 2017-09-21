Беспилотник ОБСЕ обнаружил почти полсотни танков боевиков на Донбассе

СММ ОБСЕ зафиксировала 48 танков террористов на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19 сентября.

"18 сентября БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 48 танков (тридцать четыре Т-72 и четырнадцать Т-64) за 3,7 км на юго-восток от с.Терновое (57 км на восток от Донецка)", - говорится в сообщении ОБСЕ.

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Отмечается, что также было замечено зенитный ракетный комплексе вблизи Шимшиновки, оккупированной "ЛНР".

Как сообщал УНИАН ранее, Россия использует оккупированные территории Донбасса в качестве полигона для утилизации устаревших боеприпасов. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в так называемых 3-й и 5-й бригадах противника было обнаружено большое количество российских боеприпасов, а именно снарядов и мин, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Их использование может повлечь самодетонацию. Этот факт подтверждает использование Россией оккупированных территорий Украины как полигона для утилизации устаревших боеприпасов, оружия, хранение и применение которых представляет реальную угрозу, в частности жизни местного населения», - подчеркнул Лысенко.