Легендарные украинские военные обратились к Apple из-за ролика с "киборгом из России" (видео)

Украинские "киборги" отреагировали на рекламный ролик Apple о новых часах. Военные записали видеообращение к компании, которое опубликовано на YouTube-канале "Побратими Тренінг".

"Дорогой Apple, я – украинский "киборг". Я знаю, вы это увидите. Но я уверен, что вы не знаете, почему ваша реклама возмущает меня и мою страну. Я надеюсь, вы поймете это, когда услышите мою историю", - говорится в обращении.

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"Они сами называли меня "киборгом", я выживал настолько долго, что они не могли в это поверить", - пояснили защитники Украины.

В письме, которое зачитывают "киборги", отмечается, что Apple сознательно или бессознательно поддерживает пропаганду России в войне против Украины, применяя словосочетание "русский киборг".

Также военные призвали к срочному исправлению рекламного видео и письменного извинения перед живыми и павшими "киборгами".

Как сообщал УНИАН, в США во время презентации Apple Watch зрителям показали вдохновляющие ролики с историями людей со всего мира. В частности, на видеоряде можно заметить "киборга из России" с протезом ноги.

Пользователи сети сразу же отреагировали на такую позорную ошибку всемирно известной корпорации.