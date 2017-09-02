"День знаний" в зоне АТО: 20 обстрелов со стороны боевиков, только один ответный огонь ВСУ

Вчера, 1 сентября, в зоне АТО, российско-оккупационные войска из стрелкового оружия 20 раз обстреливали укрепления сил АТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что на Луганском направлении противник четыре раза открывал огонь в районах н. п. Станица Луганская, Крымское и Желтое.

На Донецком направлении 14 раз, под огнем из стрелкового оружия оказались опорные пункты ВСУ возле Авдеевки, Зайцево, Майорска и Шахты Бутовка.

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На Мариупольском направлении враг бил дважды в районе н.п. Водяное.

«С целью сохранения жизни украинских защитников силы АТО открывали огонь в ответ только раз», – отметили в штабе АТО.

«Вместе с тем, органами военного управления, войсками и силами АТО продолжаются приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня. С целью взаимодействия, на опорных пунктах подразделений воинских частей привлекается отдельная категория военнослужащих сил АТО и оперативно-тактических группировок. Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия врага, которые несут угрозу нашим бойцам и мирным жителям», – говорится в сообщении.