Боевики обстреливали из гранатометов позиции сил АТО в районе Авдеевской промзоны

В конце минувших суток обстановка в зоне АТО существенно не изменилась, незаконные вооруженные формирования сократили количество обстрелов позиций сил АТО, не применяли минометы и другое тяжелое вооружение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО. "Основные вооруженные провокации вдоль всей линии разграничения и сейчасфиксируются только в нескольких точках. Авдеевская промзона и подступы к поселку Водяное – это более 60% от всех случаев открытия огня за сутки", - отметили в пресс-центре.

Читайте такжеРоссийский актер рассказал, почему воюет в АТО на стороне Украины (фото, видео)На Донецком направлении вечером и ночью враг дважды применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Авдеевской промзоны. Кроме того гранатометы противника работали на подступах к Майорска и Луганского. На один из таких обстрелов, учитывая угрозу жизни нашим военным, украинские защитники единственный раз за сутки открывали огонь в ответ.

"На Приморском направлении вечером бандиты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому", - говорится в сообщении.

В общем, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Потерь среди украинских защитников нет. "В большинстве случаев обстрелы были не долговременными и носили откровенно провокационный характер", - подытожили в пресс-центре.