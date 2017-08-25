В первый день "школьного перемирия" боевики пять раз открывали огонь - штаб АТО

Сегодня, 25 августа, в первый день перемирия, установленного в связи с началом нового учебного года, в районе проведения АТО зафиксировано пять случаев открытия огня.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, в целом количество обстрелов позиций украинских военных уменьшилось более чем в два раза. Боевики не применяли артиллерию и минометы. Обстрелы были неприцельные и провокационные.

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«Ночью на Донецком направлении боевики открывали огонь недалеко от поселка Зайцево. Обстрел был непродолжительным. Кроме того, несколько раз российские наемники били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны», - говорится в сообщении.

На Приморском направлении, по данным штаба, под вражеским огнем оказались позиции сил АТО на подступах к Водяному.

«Строго соблюдая мирные договоренности украинские военные оружие не применяли. Мы надеемся, что новое, так называемое «школьное перемирие», станет базисом для устойчивого мира на Донбассе», - отметили в штабе.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

23 августа участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с полуночи 25 августа установить режим тишины на востоке Украины в связи с началом нового учебного года - так называемое «школьное перемирие».

Ранее участники ТКГ договорились установить с 24 июня по 31 августа на время сбора урожая так называемое «хлебное перемирие», однако российско-оккупационные войска ежедневно нарушали его.