Эйфория прошла: тысячи россиян возвращаются с войны на Донбассе разбитыми - журналист

Тысячи россиян помогли Владимиру Путину создать марионеточную армию для войны в Украине, а взамен не получили абсолютно ничего. Об этом пишет Кристоф Миллер в статье для "Радио Свобода", передает Украинская правда.

"Россияне едут с патриотической бравадой, убеждены, что идут по стопам своих дедов - воевать против "фашистов и нацистов", а возвращаются не в статусе героев. Большинство – со шрамами, как физическими, так и ментальными. Они не имеют никаких льгот, никакой поддержки со стороны власти, у них ограничены возможности трудоустройства, и они буквально пытаются свести концы с концами", – говорится в материале.

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Этим ветеранам помогают только общественные объединения, как "Союз добровольцев Донбасса", группа во главе с Александром Бородаем, бывшим лидером самопровозглашенной "ДНР", тесно связанным с Кремлем благодаря Владиславу Суркову, высокопоставленному помощнику российского президента Владимира Путина, или "Движение Новороссия", организация, возглавляемой Игорем "Стрелковым" Гиркиным, россиянином, который командовал сепаратистскими войсками в первые месяцы войны, или "Ветераны Новороссии".

Андрей Камаев, который возглавляет организацию "Ветераны Новороссии" рассказал журналисту, как в 2014 году, воодушевленный, потратил свои сбережения на камуфляж и поехал на Донбасс, где ему выдали старенький автомат Калашникова и 10 патронов – "как раз чтобы выстрелить и убежать".

Однако эйфория прошла. Трое из 10 его собратьев-комбатантов вернулись домой в гробах, еще 5 включительно с самим Камаевым, получили тяжелые травмы. И только двое вернулись физически невредимыми.

Камаев говорит, что такая страшная статистика сопоставима с тысячами "добровольцев", которые воевали на востоке Украины.

Война закончилась для Камаева в феврале 2015 года, когда он получил ранение в ногу, которую потом из-за ненадлежащей медицинской помощи пришлось ампутировать.

За все время боевых действий "доброволец" получил лишь единовременный платеж в размере 15 000 рублей (около 250 долларов)

Сейчас Камаев живет на мизерную пенсию, которую он к тому же получил не за военную службу, а за инвалидность: "это, словно, меня троллейбус сбил", – сетует он.

По его словам, организация "Ветераны Новороссии" насчитывает 3 тысячи зарегистрированных российских воинов. Другие группы отказались называть журналисту свою численность.

"Поэтому общее количество российских добровольцев колеблется от нуля (если верить Кремлю, что отказывается признавать факт присутствия российских военных на Донбассе) до десятков тысяч, согласно данным официального Киева", – пишет Миллер.

Камаев говорит, что сейчас количество желающих воевать в Украине уменьшилось. Общественная поддержка и мобилизация денежных средств в пользу дела уже не такая, как три года назад. Официальная военная поддержка, по его словам, тоже уменьшилось.

"Ветераны Новороссии" ставят себе амбициозные цели, – хотят убедить правительство предоставлять россиянам, которые воевали в Украине, государственный статус.

Камаев признает, что работать над этим вопросом сейчас будет непросто, поскольку это будет означать официальное признание Москвой своего участия в войне. "Чем меньше мы будем требовать для себя, тем больше государство будет, наверное, уважать нас", – говорит он.

Его заместитель Денис Шинкоренко, считает, что российских "добровольцев", которые вернулись с Донбасса даже без официального признания все равно когда-нибудь будут считать героями.

"Мы хорошие ребята. Все будет зависеть от того, кто будет у власти и кто будет писать учебники по истории", – говорит он.

Согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны, по состоянию на август на востоке Украины вооруженные силы, поддерживаемые Кремлем, составляют 39,3 тыс. активных боевиков.

Из них 2900 человек, по данным ведомства, российские регулярные военнослужащие, присутствие которых Кремль постоянно отрицает, несмотря на гору доказательств противоположного.