В оккупированном Донецке взорвался грузовик боевиков с контрабандным оружием и боеприпасами

Боевики всю ночь обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины вблизи авдеевской промзоны. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе планируют начать призыв юношей 2001 года рождения – штаб АТО«Уже традиционно горячее всего было на Донецком направлении. В частности, в районе Авдеевской промзоны бандиты фактически всю ночь били по нашим позициям из танка, минометов различных калибров и гранатометов. Кроме того, сегодня под вражеским огнем оказались украинские укрепления на подступах к Пескам, Зайцево, Новолуганскому», - отмечается в сводке.

На Луганском направлении террористы активизировались вблизи Крымского, где дважды открывали огонь по украинским бойцам. В результате один украинский военный получил ранения.

На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили более 20 мин калибра 82 мм вблизи Павлополя и Старогнатовки.

Кроме того, отмечается, что, по оперативным данным, на территориях, временно не подконтрольных украинской власти, боевики все чаще занимаются контрабандой неучтенного оружия. Так, в ходе проверки российскими кураторами 11-го отдельного мотострелкового полка, который находится в Донецке, в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль. В нем было скрыто незарегистрированное оружие и боеприпасы. Чтобы избежать ответственности, командованию 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ доложили о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата.