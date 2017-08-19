В оккупированном Донецке взорвался грузовик боевиков с контрабандным оружием и боеприпасами
Кроме этого, боевики всю ночь обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи авдеевской промзоны. Один боец получил ранение.
Боевики всю ночь обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины вблизи авдеевской промзоны. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.
Читайте такжеОккупанты на Донбассе планируют начать призыв юношей 2001 года рождения – штаб АТО«Уже традиционно горячее всего было на Донецком направлении. В частности, в районе Авдеевской промзоны бандиты фактически всю ночь били по нашим позициям из танка, минометов различных калибров и гранатометов. Кроме того, сегодня под вражеским огнем оказались украинские укрепления на подступах к Пескам, Зайцево, Новолуганскому», - отмечается в сводке.
На Луганском направлении террористы активизировались вблизи Крымского, где дважды открывали огонь по украинским бойцам. В результате один украинский военный получил ранения.
На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили более 20 мин калибра 82 мм вблизи Павлополя и Старогнатовки.
Кроме того, отмечается, что, по оперативным данным, на территориях, временно не подконтрольных украинской власти, боевики все чаще занимаются контрабандой неучтенного оружия. Так, в ходе проверки российскими кураторами 11-го отдельного мотострелкового полка, который находится в Донецке, в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль. В нем было скрыто незарегистрированное оружие и боеприпасы. Чтобы избежать ответственности, командованию 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ доложили о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата.