В Генштабе объяснили, почему в Украине нужно восстановить военные суды

Офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник юстиции Юрий Бобров заявил о необходимости восстановления военных судов в Украине и предлагают передать им дела об амнистии боевиков на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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«Уже длительное время мы ведем дискуссии о необходимости возобновления военных судов. Как всем известно, их деятельность была приостановлена в соответствии с указом президента Украины в сентябре 2010 года, в 2012 году была ликвидирована военная прокуратура, в 2014 году в связи с агрессией России деятельность военной прокуратуры была возобновлена, однако дальше законодатель не пошел (не возобновил военные суды - УНИАН), и в определенной степени мы имеем по этому поводу пробелы», - сказал Бобров.

«Жалобы военнослужащих на предвзятое расследование уголовных производств и предвзятое их рассмотрение судами, которые находятся на территории зоны АТО и приближенной к ним, имеют под собой доводы. Особенно мы часто обращаем внимание на то, что военная прокуратура в некоторых отдельных случаях неверно квалифицирует преступления по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины», - отметил Бобров.

Он напомнил, что недавно по инициативе ученых и при поддержке народных депутатов была проведена конференция по вопросам необходимости возобновления деятельности военных судов, и такая идея поддерживается учеными и политиками.

По словам Боброва, для возобновления деятельности специализированных военных судов нужно внести изменения в закон о судоустройстве и статусе судей.

«Законопроект предусматривает возобновление военных судов в гарнизонах. Это примерно 12-14 на территории Украины, деятельность военного апелляционного суда, скорее всего, это Киев и военной палаты в составе кассационного уголовного суда. Такая модель предлагается», - уточнил он.

«В чем заключается необходимость рассмотрения дела именно военными? По нашему убеждению, дела в отношении военнослужащих, дела (преступления), совершенные в зоне военного конфликта, нужно рассматривать в первую очередь компетентным судом, с соблюдением принципа верховенства права, непредвзято и объективно. Скажите, может ли суд общей юрисдикции, который в определенной степени находится под информационным влиянием противника, объективно рассмотреть дела в отношении военнослужащего? По нашему убеждению - нет», - отметил Бобров.

Представитель Генштаба также сообщил, что предлагается в перспективе возложить на военные суды решение вопросов об амнистии участников незаконных вооруженных формирований.

«Мы позитивно смотрим в будущее, и конфликт в Украине рано или поздно завершится, и мы предлагаем отнести также к функциям военных судов вопросы по амнистии участников незаконных военных формирований, поскольку независимый суд, который имеет соответствующие профессиональные знания, кроме юридических, еще в военной области, сможет объективно, непредвзято рассмотреть дела данной категории», - сказал Бобров.