С сентября военным повысят доплаты за участие в АТО

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, которым увеличены доплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины за участие в антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

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«В соответствии с приказом, доплата личному составу, который выполняет задачи на первой линии обороны, увеличена до 10 тыс. грн в месяц. На второй линии - до 4,5 тыс. грн. Эти выплаты военнослужащие будут получать, начиная с сентября текущего года», - сообщил он.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Минобороны, решением министра на 15-20% повышено денежное содержание рядового, сержантского и старшинского состава высокомобильных десантных войск и морской пехоты.