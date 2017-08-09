В Минобороны не назвали вооружение, в результате взрыва которого во время боя 2 военных погибли и 5 ранены

Военная прокуратура расследует инцидент в Марьинке, в результате которого есть погибшие, раненные и травмированные украинские военные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Он уточнил, что из-за разрыва единицы вооружения двое украинских военных погибли, пятеро получили ранения и еще один военный получил травмы.

«Этим инцидентом занимается военная прокуратура. Следственные действия продолжаются. Думаю, что будет также назначена техническая экспертиза вооружения, которое разорвалось. Поэтому ждем результатов этого расследования», - сказал Лысенко, отвечая на вопросы представителей СМИ, известно ли уже, что именно взорвалось.

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Как сообщал УНИАН, вчера вечером пресс-центр штаба АТО сообщил в Facebook, что возле Марьинки Донецкой области из-за выхода из строя и разрыва одного из вооружений двое украинских военных погибли, пятеро - получили ранения.

По информации Лысенко, в целом за прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибли трое бойцов ВСУ, девять ранены: еще один украинский защитник погиб в результате вражеской провокации боевиков с применением гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного.