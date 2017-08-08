Загадочная гибель ветерана АТО: сегодня в Киеве попрощаются с "Прапором", прошедшим три войны

Сегодня, 8 августа, в 21:00 под стелой на Майдане Незалежности состоится прощание с Валентином Гонтарем (позывной "Прапор").

Он - известный участник боевых действий из батальона "Донбасс" (группа бывших морпехов и спецназовцев "Купол"), который развивал на Прикарпатье центр психологической реабилитации ветеранов АТО "Творча криївка".

Кроме того, стало известно, что предварительную версию "самоубийство", о которой заявляли правоохранители, переквалифицировали на "умышленное убийство" по ст. 115 ч. 1 УКУ.

Похороны состоятся 10 августа 2017 года в Криворивне Ивано-Франковской области.

Читайте такжеВо Львовской области совершил самоубийство известный ветеран АТО

Как сообщал Тиждень, ветеран АТО Гонтар погиб от взрыва гранаты в Святошинском районе Киева. Тело нашли 4 августа около 16 часов возле озера Нивка в поселке Екатериновка.

Возле тела обнаружили воронку. Как сообщили в полиции Киева, эксперты предположили, что мужчина накрыл собой гранату, а после взрыва его отбросило. Возле него нашли элементы гранаты, документы и личные вещи.

О смерти бойца сообщил на своей странице в Facebook волонтер Назар Приходько. "Прошел три войны. Кроме нашей, побывал в Африке и Приднестровье. Профессиональный военный, прошел Иловайск и много других "горячих" точек", – написал он.