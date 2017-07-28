В Луганской области построят новую телевышку для трансляции украинских каналов на оккупированных территориях

Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Луганской области дал разрешение на строительство 134-метровой телебашни в Новоайдарском районе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инспекции.

Заказчиком строительства выступило Управление капитального строительства Луганской областной государственной военно-гражданской администрации.

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Как отмечается, на башне будут установлены аналоговые и цифровые передатчики Луганской областной государственной телерадиокомпании, в частности, канала «ЛОТ» и радио «Пульс», а в перспективе - «UA: Первого» и других СМИ.

Это обеспечит трансляцию украинских каналов на оккупированных территориях, а именно в Луганске, Алчевске и Стаханове. Кроме того, с введением в действие башни качество приема станет лучше, а границы покрытия расширятся.

Как сообщал УНИАН ранее, в березны в Херсонской области, на административной границе с оккупированным Крымом, открыли телекоммуникационную башню, сигнал которой охватит северные районы оккупированного полуострова.