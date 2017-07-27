В районе Водяного погиб украинский военный - штаб

Вследствие вражеского обстрела украинских позиций в районе н.п. Водяное (ОТГ «Мариуполь») погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО: боевики активизировали разведывательную деятельность«Ситуация в районе проведения АТО остается без изменений. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия. Сегодня, 27 июля, около 08.00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе н.п. Водяное (ОТГ «Мариуполь») погиб военнослужащий ВС Украины. Украинский защитник получил ранение несовместимое с жизнью», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим перемирия в зоне проведения АТО, один украинский военный получил ранение.