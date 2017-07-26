Сутки в АТО: вечером больше всего обстрелов зафиксировано на Луганском направлении

В конце прошлых суток ситуация в зоне проведения АТО оставалась стабильно-контролируемой, без тенденции к обострению.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, российско-террористические группировки продолжали нарушать мирные договоренности, обстреливая силы АТО в основном из стрелкового оружия и гранатометов. В свою очередь, наши военные, оперативно оценивая степень угрозы, открывали жесткий огонь в ответ.

Так, с 18 часов и до полуночи, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Луганском направлении. Противник применял стрелковое оружие и гранатометы по украинским укреплениям неподалеку Станицы Луганской, Троицкого и Крымского. По поселку Новозвановка бандформирования дважды вели огонь из вооружения БМП и минометов калибра 82 миллиметра. А около 23 часов вражеский миномет калибра 120 миллиметров работал в районе Новотошковского.

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На Донецком направлении, в конце суток, боевики дважды вели огонь из стрелкового оружия по шахте Бутовка. Из гранатометов по – Луганскому и Каменке. А почти в полночь выпустили 19 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам возле поселка Пески.

На Мариупольском направлении преступники из танка били по опорному пункту сил АТО под Красногоровкой.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Учитывая, что наши военные, в угрожающих ситуациях, мгновенно открывали огонь в ответ, обстрелы, в основном, были кратковременными.