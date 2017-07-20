Черная жатва на Донбассе: названо имя одного из погибших за сутки бойцов АТО

В ночь на четверг, 20 июля, на Донетчине в результате обстрела боевиков погиб Сергей Гладкий – младший сержант 128-й Отдельной горно-пехотной бригады. Об этом на своем сайте сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Читайте такжеВ районе Новотошковского при подрыве на взрывном устройстве погибли трое военных, еще трое ранены

"Сергею не исполнилось даже 22 лет, он родился и проживал в с.Страбичево Мукачевского района. После полуночи опорный пункт 128-й бригады, где нес службу Сергей Гладкий, боевики обстреляли сначала из минометов, а затем из стрелкового оружия. Младший сержант погиб от пули вражеского снайпера", - рассказал Москаль.

Закарпатская облгосадминистрация выразила искренние соболезнования родным и близким героя.

Как сообщили в Минобороны, ВСУ в зоне АТО понесли тяжелые потери: за сутки погибли 9 военных, еще 5 ранены.