Миссия ОБСЕ не смогла попасть в Светлодарск из-за заминированной дороги

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что не смогли попасть в Светлодарск в связи с заминированной дорогой.

Об этом сообщается в Twitter СММ ОБСЕ.

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«Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ не смогли проехать по дороге М03 в Светлодарск. Стороны не извлекли не взорвавшиеся мины и боеприпасы. Совместный центр по контролю и координации не скоординировал», - говорится в сообщении.

Наблюдатели двигались со стороны оккупированного Дебальцево, откуда сегодня по скайпу первый заместитель председателя СММ Александр Хуг давал брифинг для СМИ.