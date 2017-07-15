В Донецкой области задержали трех информаторов боевиков

Сотрудники Нацполиции в Волновахском районе Донецкой области задержали трех информаторов боевиков, которые передавали данные о местах дислокации, передвижении и численности украинских военных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Украинская полицейские задержали трех информаторов противника в Волновахском районе Донецкой области. Это пожилая женщина и супружеская пара, которые регулярно сообщали оккупантам о местах дислокации, передвижении и численности украинских военных в вышеупомянутом районе», - сказал он.

По словам Лысенко, национальное законодательство предусматривает за такую деятельность наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.