За минувшие сутки в зоне АТО напряженная ситуация была на Луганском направлении - Лысенко

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции напряженная ситуация была на Луганском направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вчера на Луганском направлении наблюдалась самая напряженная ситуация", - сказал Лысенко.

По его словам, в частности, боевики из населенного пункта Калиновка в течение 30 минут из минометов обстреливали позиции сил АТО возле Троицкого, выпустив по ним около 40 мин. Всего же на Луганском направлении вчера боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных, 5 из которых - из запрещенного вооружения.

Читайте такжеС начала суток оккупанты 10 раз нарушили режим перемирия на Донбассе - штаб

По словам Лысенко, на Донецком направлении вчера оккупанты в районе Авдеевки осуществили два обстрела с применением гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении, как отметил представитель Министерства обороны, боевые действия велись на участках Павлополь-Широкино, Березовое. Всего на этом направлении боевики осуществили 12 обстрелов.

Также Лысенко отметил, что в результате активных боевых действий потерь в рядах украинских войск не было. В то же время он подтвердил подрыв на растяжке возле станицы Луганской одного украинского военного, в результате чего он погиб.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные бандформирования на Донбассе 22 раза нарушили перемирие.