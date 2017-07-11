Штаб: сутки в зоне АТО не прошли без потерь

В течение суток боевики 22 раза нарушили режим перемирия, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00 11 июля.

Около 19 часов, в районе Станицы Луганской в результате подрыва погиб один украинский воин.

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Активные провокации врага фиксировались вечером и ночью. Наибольшее количество обстрелов наших позиций – 12 состоялась на Мариупольском направлении. После 18 часов боевики из гранатометов обстреливали Новомихайлівку, Березовый. По поселку Широкине около 10 вечера били из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Также вражеские пулеметы работали по Талаківці и Марьинке. В ответ на провокации врага украинские защитники в основном открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении противник вечером и ночью бил из минометов 82 калибра по поселкам Малиновое и Катериновка. Провокационные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов были и по нашим позициям в Новотошківському и Новозванівці.

На Донецком направлении из района поселка Ясиноватая незаконные вооруженные формирования около 18 и 22 часа из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения вели огонь по Авдеевке.