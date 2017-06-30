Ситуация в зоне АТО обостряется: один воин погиб, еще шестеро ранены

На протяжении минувших суток российско-террористические бандформирования 22 раза обстреливали подразделения ВС Украины вдоль всей линии соприкосновения. В результате обстрелов один украинский воин погиб. Четверо бойцов сил АТО получили ранения. Еще двое военнослужащих в ходе боевых действий получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Учитывая продолжительность отдельных обстрелов, констатируют обострение ситуации на некоторых участках линии фронта. Неоднократно боевики применяли вчера и тяжелую артиллерию и другие средства поражения, которые запрещены Минскими соглашениями. Особенно горячо было на Донецком направлении.

"Донецкое направление. Обстрелы со стороны пророссийских бандформирований здесь вчера почти не прекращались. Насчитывается 12 таких фактов. Чрезвычайно сложной ситуация была именно на участке линии соприкосновения "Авдеевка - Каменка", где боевики активно обстреливали наши позиции не только из пехотного вооружения, но и накрывали их из минометов, 122-мм артиллерийских систем и танков. Некоторые вражеские обстрелы продолжались по несколько часов и характеризовались чрезвычайно высокой интенсивностью", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на этом же направлении поздно вечером под обстрел противника попали опорные пункты сил АТО вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге. Там оккупанты применяли 120-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

На приморском направлении днем было спокойно - наемники нарушали перемирие только в темное время суток. Так, вчера под огнем противника оказались оборонительные укрепления в районе Водяного, Гнутово, Талаковки и Павлополя. Там оккупанты вооружение калибром свыше 100-мм не применяли и открывали по украинским воинам огонь преимущественно из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Луганское направление. Утром и днем на этой части фронта нарушений зафиксировано не было. Однако противник не смог до конца соблюсти условий прекращения огня и уже поздно вечером выпустил по несколько мин из минометов калибра 82-мм по позициям сил АТО в районе Счастья и Попасной. Кроме того, вблизи Попасной враг бил из зенитной установки и стрелкового оружия", - добавили в ведомстве.

Как известно, ранее в СЦКК предупредили о возможных серьезных провокациях на Донецком направлении.