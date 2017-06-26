Боевик "ДНР" застрелил российского военного

Боевик с оккупированных территорий Донецкой области убил российского военнослужащего.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что инцидент произошел на КПП пансионата "Нептун" в населенном пункте Седово, что на Приморском направлении. Отмечается, что с мая это место стало пунктом постоянной дислокации штаба "9-го омсп 1-го АК ДНР".

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"В результате неосторожного обращения с оружием дежурным на КПП из числа местных боевиков произошел выстрел, которым и был убит российский военный", - отметил Тымчук.

По его словам, в целом за последние две недели в "9 омсп" из огнестрельного оружия были убиты два российских офицера, за расследование происшествий взялась ФСБ.

Как сообщал УНИАН, в Донецк прибыли российские снайперы.