В зоне АТО боевики обстреливают военных из пулеметов и БМП, один ранен - штаб

В зоне АТО боевики обстреливают военных из пулеметов и БМП. Тенденция повышения вражеской огневой активности в темное время суток остается неизменной. Относительная стабилизация наблюдается только на Приморском направлении. Зато, наиболее интенсивные обстрелы, в том числе и из артиллерии, произошли на Луганщине. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За прошедшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 23 раза обстреливали украинских защитников.

На приморском направлении противник открывал огонь по позициям сил АТО только один раз - сразу после полуночи бил из станкового противотанкового гранатомета вблизи Павлополя.

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"Донецкое направление. Здесь пророссийские вооруженные банды вчера 12 раз нарушали перемирие. Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано в пригороде Авдеевки и северо-восточнее - в районе Каменки. Именно там оккупанты на протяжении прошлых суток, а особенно после захода солнца, неоднократно открывали огонь по позициям украинских воинов из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, оборонительные укрепления вблизи Каменки оккупанты еще днем обстреляли из 82-мм минометов. Также по одной вооруженной провокации вчера вечером было зафиксировано неподалеку Луганского, что на Светлодарской дуге, и в районе Зайцево, где пророссийские незаконные вооруженные формирования били по нашим опорных пунктах из пехотного вооружения и БМП", - говорится в сообщении.

А по украинским воинам, которые держат оборону возле Верхнеторецкого, бандиты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Там же "работал" вражеский снайпер.

На луганском направлении боевики совершили 10 обстрелов. Здесь же захватчики наиболее активно применяли и минометы. В частности, вчера, около 21:00, боевики плотно обстреляли наши позиции вблизи Троицкого из минометов калибров 120 и 82-мм. Также из 82-мм минометов наемники открывали огонь в районе Счастья, Катериновки и Желтого. Неподалеку Новозвановки бандиты применяли противотанковые ракетные комплексы и вооружение БМП. Вблизи Новоалександровки - крупнокалиберные пулеметы. А по защитникам Попасной незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия.

"Один украинский воин вчера в результате вражеских обстрелов был ранен", - добавили в штабе.