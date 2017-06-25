"Хлебное перемирие" на Донбассе: ВСУ понесли потери (видео)

Несмотря на относительное снижение среднесуточного количества вражеских обстрелов, говорить о соблюдении противником шаткого перемирия не приходится. За прошедшие сутки подразделения российско-террористических войск 26 раз использовали оружие против украинских воинов вдоль всей линии соприкосновения.

При этом оккупанты неоднократно применяли и образцы вооружения, строго запрещенные Минскими соглашениями, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

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Так, на Приморском направлении перемирие продержалось фактически до 18:00, после чего захватчики до полуночи 7 раз обстреливали подразделения ВСУ.

На Донецком направлении было зафиксировано 8 вражеских обстрелов: из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых гранатометов, противотанкового ракетного комплекса.

Больше всего обстрелов - 11 - незаконные вооруженные формирования осуществили на Луганском направлении. Боевики обстреляли украинских воинов из минометов калибра 120 мм, 100-мм артиллерии, пехотного вооружения и БМП.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий двое военнослужащих ВСУ погибли. Один воин получил ранения, еще двое получили боевых травм", - говорится в сообщении штаба.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращения местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня - "хлебное перемирие". Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа.