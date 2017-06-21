Порошенко озвучил количество российских военных и боевиков на оккупированном Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории временно оккупированного Донбасса находятся более 40 тыс. боевиков и военнослужащих регулярных войск РФ. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в Вашингтон.

Читайте такжеВ Пентагоне не исключают, что в будущем Украина может получить летальное оружие«У нас очень хорошая координация, обмен разведданными с НАТО, США и нашими европейскими партнерами. Сегодня у нас 3 тысячи регулярных российских войск на моей территории, плюс управляемые Россией боевики, всех вместе – более 40 тысяч», - заявил президент.

По его словам, на оккупированном Донбассе - больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера.