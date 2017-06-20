Санкции против РФ сохранятся, пока она не оставит Донбасс - Белый дом

Санкции против Российской Федерации сохраняться, пока она не выведет свои войска и боевиков с Донбасса.

Об этом на ежедневном брифинге в Вашингтоне сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, который транслировался на сайте Администрации президента США.

В частности, в связи с визитом президента Украины Петра Порошенко в США пресс-секретаря спросили, отстаивает ли Трамп позицию, что Россия должна покинуть восток Украины и считает ли президент США, что Москва является агрессором в конфликте на Донбассе.

Читайте такжеСША ввели санкции еще против 38 россиян

"Я считаю, что мы дали четко понять – что да, очевидно", - сказал Спайсер.

"Я имею в виду, что одна из причин, почему введены санкции, заключается в том, что до тех пор, пока они не уйдут с востока Украины, мы собираемся и в дальнейшем сохранять санкции в отношении России. Мы считаем, что это является частью Украины, и по этой причине эти санкции будут сохраняться, и это, очевидно, было темой, которая обсуждалась с президентом сегодня. Мы продолжим отстаивать это", - подчеркнул Спайсер.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения поддержки мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Президент Трамп встретился сегодня с президентом Украины Петром Порошенко, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, повестка дня реформ президента Порошенко и усилия в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.