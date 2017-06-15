В Кривом Роге сняли борд с боевиками на обломках сбитого Ил-76 (фото)

Криворожане обратились в правоохранительные органы по поводу билборда с изображением террористов фейковых "республик", размещенного возле государственного цирка в Кривом Роге.

14 июня отмечалась третья годовщина падения Ил-76 над Луганском. Пока во всем городе криворожане чтят память тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо, в центре города разместили билборд с фотографией террористов, на обломках сбитого ими же самолета Ил-76, на борту которого находились 49 украинских военнослужащих, передает 0564.

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После того, как криворожане убедились, что на билборде действительно изображено скандальное фото, растиражированное террористами, они вызвали патрульную полицию.

Правоохранители сработали оперативно и через несколько минут возле рекламного щита с билбордом уже находились не только патрульные, но и оперативники СОГ а также сотрудники СБУ.

Прямо на месте было принято решение убрать билборд с террористами и разместить другой, что и было сделано.