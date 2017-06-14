Россия отгораживается от Донбасса забором - ИС

Продолжается инженерное обустройство границы на участке ответственности погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Так, с целью противодействия нелегальной миграции, недопущения перемещения оружия и контрабанды из "ЛДНР" в обход пограничного пункта пропуска "Донецк" (напротив временно контролируемого боевиками пункта пропуска "Изварино"), на обоих флангах пункта пропуска проводятся работы по установке заградительного забора", - говорится в его сообщении.

Ранее Тымчук сообщал, что на Донбассе активизировались "черные копатели", половина из них - россияне.