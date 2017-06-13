На Донбассе за последние три месяца погибли 36 гражданских лиц – ООН

На Донбассе в период с 16 февраля по 15 мая 2017 года погибли 36 гражданских лиц, еще 157 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер в ходе представления очередного доклада ООН.

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По ее словам, конфликт на Донбассе приводит к лишению людей их прав и того, о чем была достигнута договоренность в рамках Минских соглашений.

«В период с 16 февраля по 15 мая 2017 Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала 193 гражданских лица, которые пострадали от конфликта в Украине: 36 погибли, 157 получили ранения. Это на 48% больше, чем за предыдущий отчетный период и на 70% больше, чем за тот же период в прошлом году», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года, согласно докладу мониторинговой миссии ООН по правам человека, число жертв конфликта в Донбассе составило 9940 погибших и еще 23 455 раненых человек.