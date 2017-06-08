Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранена женщина - штаб АТО

Контролируемые Россией боевики на Донбассе обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранена женщина.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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«8 июня около 13.00 во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта. В результате обстрела была ранена 50-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Кураховскую больницу с диагнозом осколочное ранение бедра. Ее состояние врачи характеризуют, как удовлетворительное», - говорится в сообщении.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК.

«Подробности происшествия уточняются. Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», - говорится в сообщении.