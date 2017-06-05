Боевики предоставили гарантии безопасности для работ по восстановлению водоснабжения Авдеевки – МТОТ
Работа Донецкой фильтровальной станции была прекращена 1 июня.
Боевики предоставили гарантии безопасности для проведения работ по восстановлению водоснабжения Авдеевки.
Об этом Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщает в Twitter.
«СЦКК от РФ получено гарантию на режим тишины», - говорится в сообщении.
По данным министерства, ремонтные работы будут осуществляться 6-7 июня.
«К разминированию присоединится ГСЧС, будет работать ОБСЕ», - отмечается в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, работа Донецкой фильтровальной станции была приостановлена 1 июня. Причина - повреждение трубопровода в результате обстрела возле села Яковлевка недалеко от Донецка. Позже ремонтная бригада провела сварочные работы, и трубопровод был запущен.
Однако 2 июня была повреждена линия электропередач, в результате чего фильтровальная станция была обесточена. 3 июня представители энергетической компании осмотрели линию и обнаружили повреждения, однако не могли провести ремонт из-за отсутствия гарантий безопасности.
Ранее в МВОТ информировали, что воды в городском резервуаре Авдеевки хватит на вечер 5 июня и утро 6 июня.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты, всего более 600 тыс. человек.