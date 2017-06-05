Запаса воды в Авдеевке хватит только до завтрашнего утра - МВОТ

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) заявили, что запаса воды в резервуаре в городе Авдеевка в Донецкой области хватит на вечер 5 июня и утро 6 июня 2017 года. Об этом пресс-служба МинВОТ сообщила в Twitter.

"Воды в резервуаре хватит на вечер 5 июня и утро 6 июня", - говорится в сообщении.

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Сотрудники Адвентистского Агентства Помощи и Развития (ARDA) доставят в Авдеевку 918 бутылей воды. Завтра, с 10:00 до 15:00 возле стадиона будут выдавать питьевую воду для нужд жителей города.

Напомним, что Авдеевка в следствие обстрелов в очередной раз осталась без воды.