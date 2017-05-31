Российская артиллерия на Донбассе начала наносить удары на дальние дистанции - журналист

Российская артиллерия на фронте начала наносить удары на дальние дистанции. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в последнее время зафиксированы два обстрела тыла ВСУ на дистанции около 20 км от линии передовой. Кроме того, усилена разведка российскими беспилотниками, возросло количество вылетов на линии фронта.

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Одновременно, продолжил Бутусов, противник усилил противодействие украинским беспилотникам.

"Очевидно, есть взаимосвязь между этими очевидными мерами и развертыванием на границе с Украиной новой 8-й общевойсковой армии, в состав которой включены 1-й и 2-й армейские корпуса оккупационных войск, а также силы поддержки на границе Донецкой области - 150-я мотострелковая дивизия. Симптомы, которые не имеют ничего общего с перемирием", - говорится в сообщении журналиста.

Как сообщал штаб АТО, в результате боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки 1 украинский воин погиб, еще 5 получили ранения.