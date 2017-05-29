Обстрел боевиками Красногоровки: системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме

Системы жизнеобеспечения Красногоровки Донецкой области, которая пострадала вследствие обстрела боевиков, работают в штатном режиме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«По состоянию на утро 29 мая системы жизнеобеспечения (водоснабжения, электроснабжения) города работают в штатном режиме», - написал он.

Зубко добавил, что в городе проводятся ремонтно-восстановительные работы поврежденных инженерных систем.

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«Обеспечен подвоз строительных материалов из Краматорска. Дополнительно для восстановления частного сектора Красногоровки обратились к соседним областям об оказании помощи строительными материалами», - проинформировал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 28 мая боевики обстреляли Красногоровку, в результате чего ранения получили трое мирных жителей.

Также повреждены 42 здания, в том числе больница и школа. В результате обстрела был поврежден водопровод, поэтому часть города осталась без воды. В тот же день водоснабжение было восстановлено.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон назвала обстрел Красногоровки свидетельством сознательного осуществления боевиками терактов против мирного населения.