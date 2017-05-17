В Госдуме РФ представили проект по превращению промышленных предприятий Донбасса в музеи

В Госдуме РФ прошла презентация проекта по превращению промышленного потенциала оккупированного Донбасса в музей и созданию "туристического кластера".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на мероприятие, организованное в виде фотовыставки "Индустриальное наследие Донбасса, к 150-летию коксовой металлургии России", пришли руководители всех фракций Госдумы РФ.

В пресс-релизе к мероприятию сказано, что относительно предприятий захваченного Донбасса со стороны Украины была введена экономическая блокада, что привело к закрытию многих предприятий.

В частности, указано, что с 1 января 2017 года одновременно закрыты все 10 шахт двух угольных объединений "Артемуголь" в Горловке и "Орджоникидзеуголь" в Енакиево; более 15 тыс. человек лишились работы. Отмечается, что такая проблема существует и в других городах оккупированной части Донецкой области.

Тут же сообщается, что с целью решения данной проблемы разработан проект по созданию на базе закрывающихся предприятий постиндустриального музея-заповедника "Петровский форпост" и индустриального туристического маршрута между Таганрогом и Енакиево.

"Их появление должно создать новый туристический кластер, что приведет к созданию новых рабочих мест и в итоге решит проблему социальной напряженности", - говорится в релизе.

Выступая на выставке в Москве, Иосиф Кобзон заявил, что эта выставка показывает, каким был Донбасс и "каким мы его хотим видеть".

При этом он объявил, что "промышленный потенциал взорван радикалами и украинскими марионетками".

Кобзон заявил, что намерен в 20-х числах мая снова посетить оккупированный Донбасс.

Он также заявил, что руководству РФ не надо боятся санкций и сравнил отношение России к Сирии и Венесуэле с подходом к "нашим православным братьями на Донбассе, которых мы обязаны оберегать".

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Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на земле много прекрасных мест, но тот, кто не был на Донбассе, многое потерял. Также он заявил, что КПРФ выступает за признание "ЛДНР", чтобы "они вернулись на свою историческую родину".

Глава ЛДПР Владимир Жириновский объявил, что намерен одним из первых приехать в качестве туриста на оккупированный Донбасс. Также он пожаловался, что против него возбуждено уголовное дело в Украине, и заявил о готовности приехать на допрос в Киев с российскими десантниками.

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов также выступил с предложением признать оккупированные части Донецкой и Луганской областей. По его словам, выставка в Госдуме – это знак солидарности с людьми, которые борются за право говорить "на родном языке".

Напомним, "ДНР" и "ЛНР" заявили о введении с 1 марта так называемого внешнего управления на всех украинских предприятиях, которые работают на временно оккупированных территориях Донбасса.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука сообщил, что захваченные боевиками украинские предприятия на Донбассе останавливаются.