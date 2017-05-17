В районе Авдеевки фиксируется ротация или усиление подразделений оккупантов - ИС

В районе Авдеевки фиксируется ротация или усиление подразделений оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebok написал народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

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«Фиксируется ротация или усиление подразделений оккупантов, оперирующих в районе Авдеевки - в темное время суток 4 тентованных КамАЗа, 1 ЗИЛ-131, 1 ГАЗ-66 с живой силой, снаряжением и боеприпасами, а также 2 БТР-80 были переброшены через Яковлевку на север в сторону Ясиноватской развязки», - сообщил Тымчук.