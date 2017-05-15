В США отреагировали на жестокий обстрел боевиками Авдеевки

14:58, 15 мая 2017
Война
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В посольстве США отметили, что война на Донбассе должна остановиться.

В результате обстрела террористами Авдеевки погибли 4 мирных жителей / facebook/ato.news

Посольство США в Украине выразило соболезнования жертвам российской агрессии в результате недавнего обстрела пророссийскими боевиками Авдеевки и призвали прекратить войну на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

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"Наши мысли - с жителями Авдеевки, последними жертвами и двумя детьми, потерявшими всю семью из-за российской агрессии в восточной Украине. Война должна остановиться", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 мая, около 19.00 во время артиллерийского обстрела российско-оккупационными войсками жилых кварталов Авдеевки четверо гражданских жителей погибли и один получил тяжелое ранение.

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Теги: #обстрел боевиками Авдеевки#погибшие мирные жители