В США отреагировали на жестокий обстрел боевиками Авдеевки

Посольство США в Украине выразило соболезнования жертвам российской агрессии в результате недавнего обстрела пророссийскими боевиками Авдеевки и призвали прекратить войну на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

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"Наши мысли - с жителями Авдеевки, последними жертвами и двумя детьми, потерявшими всю семью из-за российской агрессии в восточной Украине. Война должна остановиться", - говорится в сообщении.

Наши мнения с жителями #Авдеевки, ост жертвами и 2 детьми, которые потеряли всю семью через рос агрессию в восточной Украине. Война должна остановиться — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 мая 2017 г.

Как сообщал УНИАН, 13 мая, около 19.00 во время артиллерийского обстрела российско-оккупационными войсками жилых кварталов Авдеевки четверо гражданских жителей погибли и один получил тяжелое ранение.