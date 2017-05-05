Боевики применили САУ "Пион" на Луганском направлении (фото)

Во время обстрела позиций сил АТО на Луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское 4 мая боевики применили САУ 2С7 "Пион" калибра 203 мм и повредили резервную линию электропередач. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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"От разрыва снаряда калибром 203 мм повреждена резервная линия электропередач в направлении Сокольники - Крымское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел производился с направления населенного пункта Стаханов, расположенного на временно неподконтрольной Украине территории.