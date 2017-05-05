Боевики применили САУ "Пион" на Луганском направлении (фото)
17:29, 05 мая 2017Война
3099 1
В результате обстрела с применением САУ "Пион" повреждены линии электропередачи.
Противник применил САУ 2С7 "Пион" / facebook.com/ato.news
Во время обстрела позиций сил АТО на Луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское 4 мая боевики применили САУ 2С7 "Пион" калибра 203 мм и повредили резервную линию электропередач. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Читайте такжеОбстрелы возле Луганского и Павлопополя: в Минобороны рассказали о причинах ранения десятерых бойцов
"От разрыва снаряда калибром 203 мм повреждена резервная линия электропередач в направлении Сокольники - Крымское", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел производился с направления населенного пункта Стаханов, расположенного на временно неподконтрольной Украине территории.
Противник применил САУ 2С7 "Пион" / facebook.com/ato.news
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter