Оккупанты принудительно привлекают население Донбасса к празднованию "дня республики" - разведка

Оккупанты принудительно привлекают население Донбасса к празднованию «дня республики».

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

«На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей проводятся мероприятия по принудительному привлечению населения к участию в праздничных мероприятиях 8, 9, 11 (“день республики ДНР”) и 12 (“день республики ЛНР”) мая», - говорится в сообщении.

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По информации разведки, в городские исполнительные комитеты разосланы распоряжения относительно жесткого контроля за прибытием местных жителей на запланированные официальные мероприятия.

«В отношении руководителей, которые не обеспечат выполнение этого распоряжения, будут приняты жесткие меры, до увольнения включительно. На предприятиях и в учреждениях назначены специально подготовленные лица, которые будут осуществлять контроль участия сотрудников в мероприятиях по спискам», - отметили в разведке.