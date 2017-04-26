Вследствие боевых действий двое военных ВСУ погибли, четверо ранены - штаб АТО

Боевики ведут огонь по позициям сил АТО вдоль всей линии разграничения, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

На разных направлениях зафиксировано применение противником артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и БТР, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеКомандир штурмовой группы об ожесточенных боях на Светлодарской дуге: это было не подготовлено

В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще четверо получили ранения.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ", - говорится в сообщении в соцсети.

Ранее УНИАН сообщал, что по предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.