Боевики подорвали патруль ОБСЕ на Донбассе, чтобы остановить работу миссии – Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что боевики подорвали патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, чтобы остановить работу миссии и не дать возможность увеличить ее численность.

Читайте такжеГлава ПА ОБСЕ призвала провести тщательное расследование подрыва автомобиля СММ

«Ранее боевики только угрожали наблюдателям СММ ОБСЕ, запугивали их, блокировали и не пускали машины, обыскивали, укладывали лицом в снег и так держали. Теперь начали взрывать. Очевидно, что это акт устрашения, давления на миссию с целью остановить ее работу, завалить инициативу увеличения миссии», - заявила она в Facebook.

Геращенко выразила соболезнования семье погибшего наблюдателя и пожелала выздоровления раненым. «Самые искренние соболезнования организации ОБСЕ и СММ ОБСЕ», - добавила она.

«Все международные организации должны давить на РФ и контролируемых ею главарей ОРДЛО с требованием полного расследования, допуска ко всей оккупированной территории, вплоть до границы, которую сейчас контролируют РФ и их подельники - боевики, миссии СММ ОБСЕ», - отметила Геращенко.

Она считает, что инициатива Украины о развертывании на Донбассе миротворческой миссии становится все более очевидной и актуальной.

«Вот уже машины с невооруженными наблюдателями начали взрывать, без миротворческой миссии боевики просто затерроризируют оккупированные территории и их жителей», - убеждена Геращенко.

Читайте такжеВ МИД РФ в связи с подрывом автомобиля ОБСЕ призвали Украину к "прямому диалогу" с боевиками

«О каких выборах можно говорить на территории, где опасно находиться международным наблюдателям, где их жизнь подвергается смертельному риску??? Очевидно, что никаких выборов, пока на оккупированных территориях кишат вооруженные боевики и РФ щедро поставляет оружие, в том числе мины, не может идти и речи. Только после деоккупации и демилитаризации, разоружения этого многострадального региона», - считает она.

Также Геращенко заверила, что во всех своих выступлениях в Страсбурге на сессии ПАСЕ будет говорить об этом ужасном случае.