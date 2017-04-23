Хуг о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: "Той мины там вообще не должно было быть"

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия решительно настроена работать в соответствии со своим мандатом и принимает меры для обеспечения безопасности своих патрулей на Донбассе.

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Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата», - подчеркнул Хуг.

«Вместе с тем хочу отметить, что той мины (на которой сегодня подорвался патруль ОБСЕ – УНИАН) там вообще не должно было быть», - добавил он.

«Мы принимаем все меры, чтобы патрули, которые находятся в этом районе, передвигались безопасно. Дальнейшие меры будут приниматься по результатам оценки», - отметил он.

Хуг заявляет, что заложение мин на дороге, где подорвался патруль организации, противоречит Минскому меморандуму от 2014 года.

«Дорога, по которой следовал подорвавшийся патруль миссии, ранее использовалась как патрулями миссии, так и местным транспортом. Мин там не должно было быть вообще», - заявил он.

«Любой, кто причастен к заложению мины, в результате взрыва которой погиб и ранены члены патруля, должен быть привлечен к ответственности», - добавил Хуг.

Он напомнил, что меморандумом от 19 сентября 2014 года, подписанным Трехсторонней контактной группой, запрещена установка минно-взрывных инженерных заграждений у границы зоны безопасности и предусмотрено обязательство по снятию всех таких ранее установленных заграждений.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.