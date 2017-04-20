Украинские военные понесли потери близ Авдеевки – штаб АТО

В результате обстрела контролируемыми Россией боевиками опорного пункта недалеко от Авдеевки погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении штаба пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

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"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенного недалеко от Авдеевки, погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сообщили в штабе.

"На данном направлении противник применял танки, минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы", - добавили в штабе.

Ранее журналист Роман Бочкала сообщил, что в районе Авдеевской промзоны идут бои, семь украинских военных ранены, один - погиб.