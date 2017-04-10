Волонтеры рассекретили российских связистов на Донбассе (фото)

Российские военнослужащие 136-й ОМСБр (в/ч 63354 г.Буйнакск, республика Дагестан) в 2014 году были отправлены командованием 58-й армии для ведения боевых действий против Украины на Донбасс. Волонтеры InformNapalm идентифицировали связистов 136-й бригады на востоке Украины.

Путем изучения социальных профилей военнослужащих батальона связи 136-й ОМСБр ВС РФ были получены доказательства их незаконного пребывания на территории Украины летом-осенью 2014.

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К примеру, младший сержант Землянухин Владислав Викторович сохранил серию фотографий российско-украинской "командировки". Упоминаются и другие военнослужащие из представленного списка связистов: командир взвода управления Шмелев Юрий Николаевич и водитель-электрик радиостанции Балаев Артем Игоревич.

"В данном же расследовании информация из приказов дала возможность идентифицировать место пребывания буйнакских связистов в Луганске на протяжении трех месяцев летом-осенью 2014", - отметили волонтеры.

Ранее волонтеры InformNapalm представили список российских танкистов, которые воевали на территории Украины.