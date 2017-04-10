Противник не оставляет попыток оттеснить ВСУ в районе Авдеевки - ИС

На Донецком направлении подразделения российско-террористических войск не оставляют попыток оттеснить бойцов Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки.

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление» на своем сайте.

"На Донецком направлении подразделения российско-террористических войск не оставляют попыток оттеснить подразделения ВСУ в районе Авдеевки (промзона, старая Авдеевка и участок от Кольцевой до Опытного – «Алмазы»). Фиксируется усиление и перегруппировка оккупантов в районе ж/д станций Ясиноватая-2 и Донецк-Северный, северных окраин Спартака и западных окраин посёлка Каштановое", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДонецкая фильтровальная станция снова не работает из-за обстрелов боевиков

Как отмечается, два взвода пехоты уплотнили боевые порядки противника за Агро-Нафтой – всего порядка 50 чел. при нескольких гранатометах, отмечалась также переброска на прицепе Камазом зенитной установки (ЗУ-23-2).

В районе западнее Каштанового боевики окапывали дополнительно переброшенные три БМП-2 и бронетранспортер. В ИС отмечают, что эти позиции замаскированы в лесных насаждениях, судя по всему, - тактический резерв.

"В район Спартака прибыла новая мобильная огневая группа противника - 1 Урал с ЗУ-23-2 и 1 Камаз с 82-мм автоматическим минометом «Василек» (огонь ведется из района Спартака, позиции «отстоя» группы – южнее данного населенного пункта)", - сказано в сообщении.