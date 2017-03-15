Оккупанты сегодня снова обстреляли Авдеевку - Аброськин

Сегодня оккупанты вновь обстреляли Авдеевку, попав в жилой дом. Об этом заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

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"Авдеевка. Боевики "ДНР" обстреляли в очередной раз город. Попадание в жилой дом.Чернышевского, 72. К счастью, пострадавших нет", - сообщил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 марта, из-за обстрелов боевиков в результате повреждения ЛЭП было прекращено электроснабжение Авдеевки и 11 населенных пунктов Ясиноватского района Донецкой области.