Оккупанты сегодня снова обстреляли Авдеевку - Аброськин
20:17, 15 марта 2017Война
1104
На этот раз обошлось без пострадавших.
Обстрелы Авдеевки / REUTERS
Сегодня оккупанты вновь обстреляли Авдеевку, попав в жилой дом. Об этом заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.
Читайте такжеБлокадчики восстанавливают работу редута на железнодорожной ветке Ясиноватая-Константиновка
"Авдеевка. Боевики "ДНР" обстреляли в очередной раз город. Попадание в жилой дом.Чернышевского, 72. К счастью, пострадавших нет", - сообщил Аброськин.
Как сообщал УНИАН, вчера, 14 марта, из-за обстрелов боевиков в результате повреждения ЛЭП было прекращено электроснабжение Авдеевки и 11 населенных пунктов Ясиноватского района Донецкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой